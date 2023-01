Pianeta Milan

Un gol di Owusu nel primo tempo fa sorridere l'Inter e piangere il. Un derby dalle mille sfumature quello andato in scena a Interello: dominato per larghi ...frangente lo richiama all'. Non ...Un reparto che nei primi 45 minuti si merita la lode per essere riuscito, nell': a chiudersi a riccio quando necessario, lasciando volentieri l'iniziativa ale schiacciandosi vistosamente ... Milan, Ordine: “Lo scudetto è fuori dalla portata delle inseguitrici” Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto per questo pomeriggio un dispositivo di ordine pubblico, partecipato dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Come avevo preannunciato ieri, e come era prevedibile, oggi circa 600 no global e antagonisti hanno manifestato, in giro per le vie del centro di Milano, inneggiando alla ...