Milan | niente calciomercato a gennaio | servirebbe un attaccante

Calciomercato.com

... la città è sempre più cara Milano è una città cara, anzi la più cara d'Italia eal momento ... In questo caso non si potrebbe toccare nulla e Inter ehanno già detto che cercherebbero un ...Ora la testa va alla sfida di mercoledì in Supercoppa Italiana contro il. "Penso che Brozovic e Handanovic non recupereranno, Lukaku lo valutiamo di giorno in giorno. Vediamo come risponderà ... Milan, niente ritorno a Milano: Pioli sceglie di partire subito in ritiro ... "Rimontare il Napoli Noi abbiamo vinto otto delle ultime 10 partite, pareggiando a Monza e perdendo contro la Juventus. (ANSA) ...Il pareggio ottenuto contro il Lecce servirà da stimolo e riflessione per il Milan di Stefano Pioli che non concede il rompete le righe dopo la sfida del Via del Mare e tiene con sè tutta la squadra p ...