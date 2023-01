Milan | Leao incontra Cristiano Ronaldo a Riyad – ?

E sui propri canali social invece ilha pubblicato una foto dell'incontro tra Rafaele Cristiano Ronaldo, che ha approfittato della presenza dei rossoneri in Arabia Saudita (dove gioca con ...RIYAD - I lè già sbarcato in Arabia Saudita , a Riyad, per la sfida contro l'Inter nella Supercoppa ... Occhi puntati per Rafael, che intanto ha avuto l'occasione di incontrare un ...(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il Milan è già arrivato in Arabia Saudita, dove mercoledì sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa italiana. I ...Il Milan è in Arabia per la Supercoppa italiana che si giocherà contro l'Inter: i due compagni in Nazionale portoghese ne hanno approfittato per incontrarsi ...