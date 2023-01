Milan-Inter | due assenti sicuri tra i nerazzurri | l’annuncio di Inzaghi in vista della Supercoppa Italiana

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 gennaio 2023) Cala il sipario a San Siro, l’batte per 1-0 l’Hellas Verona, portando a casa i tre punti, riesce ad approfittare dei crolli di Juve e. I, ora sono quarti in classifica, a pari punti con la Juventus (37), a meno un punto dal(38) e a meno dieci punti dal Napoli (47). Insomma se il primo posto al momento è un pò lontano, secondo, terzo e quarto sono ancora tutti da decidere. Prima di pensare alla prossima di Campionato, però,, voleranno in Arabia Saudita, dove, mercoledì 18 gennaio, si contenderanno laDaznlo annuncia prima! Simone ...