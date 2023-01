(Di domenica 15 gennaio 2023) La 18esima giornata sta per andare in archivio, ecco gli impegni che Napoli,, Juve, Inter, Roma e Lazio avranno in campionato fino a fine

Pianeta Milan

Ecco le giornate del, asimmetrico come lo scorso anno Ilcampione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l' Udinese, sabato 13 agosto alle 18.30. L 'Inter sarà in ...... semmai, è la voce su un possibile scambio con Franck Kessie , campione d'Italia 2022 con il... concentrati ora al pari di Inzaghi sul primo dei due derby innei prossimi 20 giorni, ... Milan, il calendario di febbraio delle “big” di Serie A | VIDEO 1' - Si riparte! Secondo tempo 15.32 - Squadre di nuovo in campo, non ci saranno cambi. L'Inter, al 45esimo, conduce per 1-0 grazie alla rete di Owusu. Un derby ...1' - Si parte. È iniziata Inter-Milan! 14.28 - Le squadre fanno ora il loro ingresso in campo. 14.20 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match: INTER ...