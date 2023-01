Milan arrivato a Riyad | mercoledì la Supercoppa | che accoglienza con i fiori per Pioli e i suoi VIDEO

Milan News

Ila Riad dove mercoledì sera 20 sfiderà l'Inter nella finale della Supercoppa italiana. Ecco il video pubblicato sui canali social ...Una spedizione per ventisei. Ci sono i senatori e chi è appena(Devis Vasquez), chi ha le gambe che girano discretamente bene e chi le ha decisamente appesantite. E' unfrastagliato quello che è atterrato a Riyad dopo aver lasciato Lecce. Una ... VIDEO MN - Milan arrivato al Via del Mare, tanti tifosi rossoneri ad accogliere il pullman della squadra L'Inter, perlomeno, la sua partita l'ha vinta. Con poco spettacolo, con qualche fischio ma l'ha vinta. Il Milan, già partito per l'Arabia nella notte, invece, deve fare i conti con il secondo 2-2 in 6 ...Il Milan dopo le delusioni dell'ultima settimana si focalizza ora sulla Supercoppa. Per la squadra di Pioli è subito una grande chance.