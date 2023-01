(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Non bastano le continue criticità al Cara di Gradisca e alla Cavarzerani di Udine, la soluzione della destra è moltiplicare il problema imponendo unanche sul territorio triestino, così il Friuli Venezia Giulia può a tutti gli effetti diventare ladel". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, a proposito della proposta emersa durante la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, di creare unfra i territori di Trieste e Gorizia per offrire accoglienza temporanea aiin arrivo dalla rotta balcanica. "Ci siamo battuti già anni fa - ricorda l'esponente dem - per evitare che la nostra regione diventasse un centro di raccolta dei, insistendo piuttosto per ...

Il Sannio Quotidiano

...l'area triestina e isontina " è il giudizio della capogruppo Pd alla Camera Debora". ... " Non è accettabile che l'unica parola d'ordine sia "respingimenti", mentre tante persone, ..."Abbiamo deciso di far sbarcare iin tutti i porti italiani e non più soltanto in Calabria ... La capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora, parla di "una pessima ... Migranti: Serracchiani, ‘hotspot Fvg per Lampedusa del Nord’ Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Non bastano le continue criticità al Cara di Gradisca e alla Cavarzerani di Udine, la soluzione della destra è moltiplicare il problema imponendo un hotspot anche sul terri ...La situazione fuori controllo nel Cpr di Gradisca (con 600 ospiti contro i 200 consentiti) e il nodo dei minorenni non accompagnati ...