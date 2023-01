Michelle Hunziker fa un appello in lacrime | La gravidanza di Aurora ha cambiato tutto | annuncio privato

(Di domenica 15 gennaio 2023) La famosa presentatrice televisiva rivela le sue emozioni riguardo all’imminente parto della figliaRamazzotti. Come si sente? Scopriamolo.è una delle conduttrici tv più amate dal pubblico italiano, grazie alla sua simpatia e briosità che mette sempre in tutti i suoi lavori. Adesso, però, le sue energie sono tutte concentrate su sua figlia, avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti, che presto diventerà mamma per la prima volta. La ventiseiennepartorirà in primavera il figlio concepito con il suo attuale compagno Goffredo Cerza. Unainattesa che mammae futura mammahanno aspettato un pochino prima di annunciarla al ...

Today.it

e Tomaso Trussardi sorridono insieme alle loro figlie in montagna : Gente regala la copertina alla showgirl 45enne e all'imprenditore 39enne che a San Cassiano, in Alta Badia, ...Oggi, 15 gennaio, l'ex gieffino ha raggiunto la soglia dei 42 anni e come di consuetudine, la figlia diha condiviso una dedica speciale per l'amico tra le Instagram stories: 'Sono ... Michelle Hunziker: "Donne, perché avete paura di invecchiare Io non ho queste ansie" Quella tra Aurora Ramazzotti e Jonathan Kashanian è un'amicizia speciale legata da un rapporto molto sincero. Oggi, 15 gennaio, l'ex gieffino ha raggiunto la soglia dei 42 anni e ...La storia d’amore fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sembrava essere arrivata al capolinea un anno fa, tanto che la stessa Michelle ha parlato ...