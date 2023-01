Meteo | il tempo peggiora su gran parte dell’Italia | le previsioni di lunedì 16 gennaio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 15 gennaio 2023) La settimana inizia con unmento delsu. Tra16 e martedì 17, infatti, gli esperti prevedono l’arrivo sul nostro Paese del ciclone polare Thor: porterà piogge e nubifragi, venti forti, mareggiante e nevicate. In particolare,ilsarà via via più instabile sul Nordest, sui settori centro-meridionali tirrenici e in Sardegna. Sono attese piogge diffuse, con neve sulle Alpi a bassissima quota (anche in valle) e sugli Appennini sotto i 1.000 metri. Pericolo mareggiate sulla costa tirrenica. Le temperature sono in calo al Nord (LE).