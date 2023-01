tvsvizzera.it

Almeno duesono stati uccisi in media ogni giorno incon armi da fuoco nel 2022, secondo i dati del Sistema nazionale di pubblica sicurezza. Le statistiche registrano un incremento del 6,8% ....../e, ragazzi/e, adulti. L'iniziativa durerà sino ai primi di febbraio; ci saranno però anche ... Yi Wen Chen (Taiwan), Karla Dueñas (), Greta Maruzza (Italia), Marta Migliore (Italia), ... Messico: 2 bambini uccisi al giorno nel 2022, 'l'anno peggiore' Almeno due bambini sono stati uccisi in media ogni giorno in Messico con armi da fuoco nel 2022, secondo i dati del Sistema nazionale di pubblica sicurezza. Le statistiche registrano un incremento del ...Nella città che canta l’amore tra un quarantenne e una ventenne, io stesso finirò intrappolato in quelle parole ...