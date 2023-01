Mercato Fiorentina | pressing di un club inglese per l’attaccante

(Di domenica 15 gennaio 2023) Unavrebbe raggiunto l’accordo con un centravanti della: le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura dell’affare. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si susseguono le trattative di calciocon la finestra invernale apertasi ormai da quasi due settimane. Nelle ultime ore, sembra che lastia trattando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

Dopo l'impegno in Coppa Italia (partito titolare contro lama è rimasto in campo appena 45 minuti) Verre è stato convocato anche contro l'Empoli, anche per far fronte alle numerose assenze ...... questi ultimi non riusciamo a prenderli e portarli dalla nostra parte, Lazio eci sono ... Una mano potrebbe arrivare dal: "Delnon parlo, darei alibi quando abbiamo le doti ... Fiorentina, è rivoluzione! Sono 5 quelli pronti a partire Nicolò Zaniolo non convocato per Roma-Fiorentina: l'obiettivo di mercato della Juventus alle prese con dei problemi di salute ..."Holm A mercato aperto se ne sta parlando fin troppo". Così il tecnico dello Spezia Luca Gotti sulle voci intorno al terzino destro, ...