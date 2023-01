Meloni è diventata Regina degli scacchi Bisignani | “Ha spiazzato tutti”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Caro direttore, nemesi storica della politica è proprio il caso di dire: più l'opposizione e, paradossalmente gli stessi alleati, si affannano a minare la strada alla- dalle accise ai balneari, dal Mes al Pnrr - più all'estero, al contrario, sonopazzi per Giorgia. Per mesi la stampa «allineata», corroborata dal corointellettuali di turno, ha dipinto lacome Eris, la dea della discordia, che sarebbe stata bandita dai simposi internazionali che contano, isolando il nostro Paese. Al momento, invece, è evidente che si è verificato esattamente il contrario: anzi, «la scelta peggiore», come è stata definita dal non certo «migliore» Enrico Letta, viaggia nei sondaggi intorno al 30%. Alla premier è riuscito perfettamente di allontanare modalità muscolari in favore di atteggiamenti più prudenti e ...

