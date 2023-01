Meloni dica no al ricatto finanziario dell' Europa | il consiglio di Paragone

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) In questi giorni il dibattito politico sembra concentrato sulle accise e sul balletto di dichiarazioni all'internoa maggioranza. Se ognuno dei partiti che sostengono il governo sente il bisogno di far conoscere ai cittadini le propria singola posizione è perché stiamo vivendo da anni una situazione di profondo disagio economico, caratterizzato da una lenta e progressiva erosione dei risparmi provati al fine di poter condurre la propria vita quotidiana. Insomma, i soldi scarseggiano, le entrate (per lo più dall'attività lavorativa) sono le stesse poche mentre le uscite aumentano: tasse, bollette, benzina, spesa alimentare e quant'altro. Sulle bollette il governo ha mantenuto la linea di Draghi e ha prorogato la copertura. Meno male perché quelle del gas non scendono e meno male che il clima ci sta graziando. In più ha agito il minimo consentito a favore ...