Agenzia askanews

"Con Giorgiami trovo e lavoriamo benissimo. Non ci sono divisioni e litigi, nonostante la stampa cerchi di farci litigare: governeremo insieme cinque annoi. E poi magari anche altri cinque ", ...La particolarità delle esecuzioni diè che da mesi la suddetta atletale sue spericolate acrobazie negando però la difficoltà della sua performance e così ogni volta che qualcuno fa ... Meloni compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Roma, 15 gen. (askanews) - Primo compleanno da premier per Giorgia Meloni con festeggiamento strettamente privato in famiglia per spegnere le sue ..."O si fa l’Italia o si muore ma sono certa di durare cinque anni" "In due mesi lo spread è sceso a 182 e la Borsa è andata più che bene" ...