Meloni compie 46 anni | prime candeline da premier in famiglia

QUOTIDIANO NAZIONALE

'Con Giorgiami trovo e lavoriamo benissimo. Non ci sono divisioni e litigi, nonostante la stampa cerchi di farci litigare: governeremo insieme cinque annoi. E poi magari anche altri cinque ', ...Il presidente del Consigliooggi 46 anni, festeggiamenti in famiglia Primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia. La premieroggi 46 anni, essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977. Una ricorrenza destinata sicuramente a rimanere impressa nella memoria personale, considerando anche la circostanza ... Giorgia Meloni oggi compie 46 anni. Compleanno in famiglia e pausa dalla politica Le 46 candeline soffiate ieri sera, a casa di amici fidatissimi. Ha festeggiato così, tra gli affetti a lei più cari, il premier Giorgia Meloni: un compleanno davvero speciale, il primo che la vede pr ...ROMA - Primo compleanno da premier per Giorgia Meloni con festeggiamento strettamente privato in famiglia per spegnere le sue 46 candeline, insieme al ...