Meloni avverte gli alleati | Cinque anni al governo malgrado opposizione e non solo

QUOTIDIANO NAZIONALE

Serve il coraggio di fare scelte di lungo periodo, di rimuovere le troppe sovrastrutture che hanno bloccato l'Italia', afferma. 'Avremo cinque anni a disposizione' 'Noi per la prima volta ...... in caso di vittoria, il governatore dovrà ascoltare di più il partito guidato da Giorgia. Ed è la stessa presidente del Consiglio a ricordare la posta in gioco ai suoi e alle altre forze che ... Meloni avverte gli alleati "Qui si fa l'Italia o si muore Ci ... CronacaMeloni avverte gli alleati "Qui si fa l’Italia o si muore Ci giudicheranno tra 5 anni" La presidente del Consiglio si collega alla convention di Milano di FdI per le Regionali. E lancia freccia ...La presidente del Consiglio si collega alla convention di Milano di FdI per le Regionali. E lancia frecciate: "Avanti nonostante i bastoni tra le ruote dell’opposizione e non solo" ...