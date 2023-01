Mega Millions | indovina i numeri vincenti e vince più di un miliardo di dollari | è il secondo jackpot più alto di sempre

La Voce di New York

... 1,35 miliardi di dollari per il bigliettovincente. Superando così le probabilità che hanno portato a tre mesi di estrazioni senza un vincitore. Lotteria degli scontrini, due ...So, it doesn't matter where you live, you can still be in with a chance to win!" The largestjackpot occurred on 23rd March 2018, hitting $1.537 billion. However, another US lottery - ... Mega Millions, c'è un vincitore: incassato il biglietto da $1.35 miliardi Ha indovinato tutti e sei numeri vincenti, portandosi a casa un premio da quasi 2 miliardi di dollari. È successo nel Maine, Stati Uniti, quando un ragazzo si è fermato in ...Cnn — Un biglietto venduto nel Maine è destinato a battere le strane probabilità di venerdì 13 di vincere un jackpot Mega Millions di circa $ 1,35 ...