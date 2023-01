Mattera | sull' Autonomia vedo problemi nei prossimi mesi per la maggioranza di Governo

Il Dispari Quotidiano

Ad Omnibus Serenella, giornalista di La Repubblica - Ad Omnibus Serenella, giornalista di La Repubblica... beh, qualche perplessità sarà pur lecita, noAlmeno'opportunità. E che diamine.#InterNapoli- ... Come da previsione il Sistema si sta mettendo in moto.@sscnapoli #InterNapoli- Piermario(@... Promozione. Enzo Mattera: “Il pallone è fatto così”. Il d.s. non si ... Caso Orlandi, si riapre il caso. Purgatori: "Coincidenza non da poco la morte di Ratzinger" Caso Orlandi, si riapre il caso. Purgatori: "Coincidenza non da poco la morte di Ratzinger" ...Il Barano, dopo un inizio di campionato convincente, ha smarrito la rotta giusta ed è rimasto incagliato nelle sabbie mobili dei play-out. Sabato scorso, contro l'Oratorio Don Guanella Scampia, è arri ...