(Di domenica 15 gennaio 2023) Secondaconsecutiva in tre giorni dei Miami Heat (24 - 20) sui Milwaukee Bucks (27 - 16), privi di Antetokounmpo e Middleton, e sesto successo nelle ultime otto giocate per gli uomini di ...

La Gazzetta dello Sport

Seconda vittoria consecutiva in tre giorni dei Miami Heat (24 - 20) sui Milwaukee Bucks (27 - 16), privi di Antetokounmpo e Middleton, e sesto successo nelle ultime otto giocate per gli uomini di ...Seconda vittoria consecutiva in tre giorni dei Miami Heat (24 - 20) sui Milwaukee Bucks (27 - 16), privi di Antetokounmpo e Middleton, e sesto successo nelle ultime otto giocate per gli uomini di ... Marziano Morant, per Memphis nona vittoria di fila. Doncic, serata no