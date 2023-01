Martina Scialdone uccisa dall' ex | cosa sappiamo | la fuga in bagno | il segnale al cameriere e le responsabilità del locale che si difende

Corriere Roma

Prende sempre più forma il quadro nel quale è avvenuto l'omicidio di, l'avvocatessa 35enne uccisa con un colpo di pistola al petto dal suo ex, Costantino Bonaiuti, la sera di venerdì 13 gennaio 2023 davanti a un ristorante del Tuscolano a Roma. La ...... sindacato dei quadri Enav, ha chiesto un incontro a cena - al ristorante Brado all'angolo tra via Amelia e via Gubbio, nel quartiere Appio Latino a Roma - a, pare, per l'ultimo ... Martina Scialdone, uccisa a Roma dal suo ex, aveva chiesto aiuto a un cameriere: ma il ristorante li ha cacciati Un allarme non colto, una richiesta di aiuto non ascoltata. Poi la tragedia. Una serie di segnali se recepiti forse avrebbero potuto salvare Martina Scialdone, l'avvocatessa di 34 anni ...“Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il ristorante. Anzi, noi ...