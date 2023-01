Martina Scialdone uccisa a Roma dall’ex compagno | chi è il killer | ‘Lei voleva chiudere quella storia’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Leimettere la parola fine arelazione, non riusciva più a sopportarla.porta, andare avanti e ricominciare. E così venerdì sera ha incontrato a cena, forse sperava per l’ultima volta, il suo ex. Quello che tanto diceva di amarla, di voler stare con lei. Ma, avvocatono di 35 anni, non poteva sapere chesarebbe stata davvero l’ultima volta. Per lei. Il suo ex fidanzato, Costantino Bonaiuti, dopo la discussione in un ristorante, ha tirato fuori dalla tasca la pistola, gliel’ha puntata contro e ha aperto fuoco. Prima di scappare e di lasciare la ragazza lì a terra, ormai morta. omicidioviale Amelia riproduzione ...