Martina Scialdone e la relazione sbagliata con Costantino Bonaiuti | la vicina | «Voleva troncare»

Un passato difficile, la malattia, l'isolamento. Ma la molla che ha armato la calibro 22 di Costantino Bonaiuti , sarebbe stata la fine della relazione con, l'avvocatessa 34enne con cui da diversi anni aveva avuto una storia. Di più: l'ombra di un altro uomo a cui la ragazza si stava interessando. Gli agenti della squadra Mobile e del ...Drogata e violentata in discoteca a Genova, vittima una ragazza di 20 anni: 'Non sono riuscita a reagire' Costantino Bonaiuti, chi è l'assassino di: ingegnere e sindacalista all'... La lite al ristorante e lo sparo a bruciapelo: così è stata uccisa Martina Scialdone La notte del 13 gennaio una donna di 35 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa a colpi di pistola a Roma, in prossimità di un ristorante in via Amelia, quartiere Appio Latino. Per la morte della donn ...Una donna di 35 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco dal suo ex compagno. Il femminicidio è avvenuto la scorsa notte a Roma, davanti al ristorante 'Brado' dove la giovane si… Leggi ...