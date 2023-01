Martina Scialdone convinta dall’ex a una cena di chiarimento | il panico al ristorante prima di morire | «Si era chiusa in bagno | l’hanno fatta uscire»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Avevanoto insieme alBrado di via Amelia, nel Tuscolano, zona Sudest di Roma,e Costantino Bonaiuti,che l’avvocata 35enne venisse uccisa proprio dal suo ex che l’avevaa partecipare all’appuntamento. Come ricostruisce Repubblica, quellasarebbe stato il tentativo del 61enne di trovare un nuovo inizio, una riconciliazione dopo due anni di relazione finita alcuni mesi fa. L’incontro però non è andato come aveva sperato e forse previsto, visto che l’uomo si era presentato alarmato. Di quella relazione, raccontano i conoscenti della donna, erano tutti scontenti. E anche da parte della donna non ci sarebbe stata alcuna intenzione di recuperare il rapporto. Dopo aver pagato il conto, i due ...

Roma. Doveva essere un incontro, l'ultimo, per una storia finita da tempo. Aveva scelto di vederlo in un ristorante,, un'avvocata 34enne, proprio per paura di una sua reazione. Fra lei e l'ex, Costantino Bonaiuti, 61 anni, sindacalista dell'Enav, l'Ente nazionale aviazione civile, nel corso della ...... l'avvocatessa 35enne, ha scritto un post su Instagram per chiarire la propria posizione. Dopo l'omicidio, infatti, alcune testimonianze hanno puntato il dito contro il ... Martina Scialdone, uccisa a Roma dal suo ex, aveva chiesto aiuto a un cameriere: ma il ristorante li ha cacciati «Martina aveva capito che quella relazione non poteva andare avanti. Si erano visti ieri proprio per discutere di questo. Era un amore di cui nessuno era contento: né la madre ...Si chiamava Sara Girelli e aveva 28 anni la ragazza che venerdì mattina, intorno alle 9, è stata trovata senza vita sulla banchina del Tevere, sul Lungotevere Sangallo. La giovane, originaria di Civit ...