Martina e le altre | 124 le donne uccise nel 2022

Agenzia ANSA

La violenza contro le donne non sembra avere fine: dopo le 124 uccise nel 2022, sono gia' due quelle che hanno perso la vita in questi primi 15 giorni del nuovo anno. La prima vittima del 2023 e' ...non usa mezzi termini e sempre su Facebook "Non consiglia Brado" e scrive: "Si chiamava... lei aveva accettato, in un ristorante, in mezzo adpersone. La discussione inizia in ristorante,... Martina e le altre, 124 le donne uccise in un anno Un allarme non colto, una richiesta di aiuto non ascoltata. Poi la tragedia. Una serie di segnali che se recepiti forse avrebbero potuto salvare Martina Scialdone, l'avvocatessa di 34 anni ...Non c'è solo l'omicidio di Martina Scialdone al centro delle indagini della Squadra mobile. Ma anche i minuti immediatamente precedenti al colpo di pistola, una Glock, sparati da Costantino Bonaiuti ...