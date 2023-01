Mark Cavendish vicino alla firma con l' Astana - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sembra ormai fatta tra il britannico e il team kazako, che piange la scomparsa prematura dell'ex corridore Lieuwe ...Martedì l'Astana aspettain ritiro, come ha potuto apprendere la Gazzetta. Com'è noto il britannico è in uscita dalla Soudal Quick Step e a dicembre proprio il nostro sito aveva anticipato l'intesa con la ... Mark Cavendish vicino alla firma con l'Astana La lunghissima telenovela riguardo il prossimo futuro di Mark Cavendish potrebbe aver finalmente raggiunto l’ultimo capitolo. Per lo sprinter britannico la firma con il team kazako dell’Astana Qazaqst ...La lunghissima telenovela riguardo il prossimo futuro di Mark Cavendish potrebbe aver finalmente raggiunto l’ultimo capitolo. Per lo sprinter britannico la firma con il team kazako dell’Astana Qazaqst ...