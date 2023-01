Maria De Filippi nera con Wax gli dà del coglion* capobanda

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nella puntata di Amici 22 in onda oggi alla fine ben poco si è saputo su quello che è accaduto a Capodanno ma è apparso più che evidente che professori e produzione siano davvero stufi di quello che hanno fatto quest’anno gli allievi. Lo si è capito dalle parole di Rudy, che ha deciso di fare a meno di uno dei suoi allievi più forti, Tommy Dali e anche da quelle dide. E se probabilmente non mancasse così poco al serale, i provvedimenti verso i ragazzi che hanno commesso qualcosa di molto grave, sarebbero stati ben più severi ( forse le eliminazioni sarebbero state di massa). Immaginiamo cheabbia detto molto a chi è stato punito, che tutti siano stati strigliati per bene ma oggi ha fatto ben capire che non la pasceranno liscia e che non si sbaglia più. La rabbia diè emersa anche dalle sue ...