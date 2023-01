Marc Marquez non ci sarà | arriva il grande rifiuto | ‘Rischio di ’

(Di domenica 15 gennaio 2023)si tira fuori, “Sono sicuro che mi farei male”, delusione per i fans dopo l’intervista riportata dal campione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Cominciano ad aumentare sempre di più gli interrogativi sul futuro di, sempre più lontano dalla Honda che, da quel che sembra, non è ancora in grado Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corse di Moto

Su quattro ruote non sopporterei l'idea di avere un coopilota ' -risponde così, con una battuta (che tanto battuta non sembra) alla domanda sulla possibilità di correre un giorno una ...Quartararo, classe 1999, è tra i piloti più giovani della storia ad aver mai vinto un titolo in MotoGP, vicinissimo ai 20 anni e 266 giorni a cui si è fermatoche detiene il record. ... MotoGP, Marc Marquez: "Correre la Dakar Mi farei male" L'ex pilota della MotoGP e test rider KTM, Dani Pedrosa, è stato il compagno di squadra di Marc Marquez per sei anni nel team Repsol Honda. L'anno scorso, l'otto volte Campione del mondo si è sottopos ...Il pilota spagnolo pensa alla Dakar in futuro, ma solo su quattro ruota. Nel frattempo la Honda tenta di recuperare il terreno perso in MotoGP, con Cecchinello fiducioso per il futuro.