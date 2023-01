Manuel Grillo | “Riscoprire grandi autori è come coltivare i grani antichi”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 15 gennaio 2023) Una pattuglia di amici riuniti attorno alla scommessa che l’editoria non sia un’impresa così folle, o che sia almeno follia perseguibile. Avvocati, architetti, dirigenti d’azienda convinti che il libro “difficile”, distranieri al di là del mainstream e della letteratura di consumo, possa trovare consensi di critica e lettori facendo persino quadrare i conti economici. Sorge così, anzi risorge la casa editrice Settecolori, nata negli anni settanta per volontà di Pinoe alla sua scomparsa ereditata nel 2000 dal figlio, il cui biglietto da visita è abbastanza composito: calabrese che ha concluso la formazione scientifica a Strasburgo, esperto di, titolare di un agriturismo tra Capo Vaticano e Vibo Valentia però cresciuto in mezzo a bozze e ...