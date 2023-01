ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Lega Pro", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/lega - pro/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Mio ...Ancora meno sul gol di Guccione che trafigge la Pro Patria schiantandosi sotto la traversa SPORTELLI 5: Alti (pochi) e bassi (profondi) a. Ha il merito di sporcare un pallone ache ... Mantova, Bocalon: “Mio obiettivo è fare gol, anche al Trento” L'attaccante del Mantova Riccardo Bocalon ieri in gol al debutto in maglia biancorossa, commenta la sua prestazione di ieri e anticipa i temi del prossimo match contro il Trento sua ex squadra: «Sarà ...MANTOVA, 15 gen. - Il Mantova reagisce alla pesante sconfitta subita qualche giorno fa a Novara e torna alla vittoria. Ieri al Martelli la squadra di mister Corrent ha battuto per due reti a zero la P ...