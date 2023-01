Mangia cibo spazzatura per le view | attacco cardiaco a 33 anni | Mistero sulla morte del TikToker

(Di domenica 15 gennaio 2023) Era riuscito a conquistare il successo in maniera ‘anomala’ ovvero abbuffandosi di. Ma un arrestose lo è portato via. Cosa è successo al famosoda quasi due milioni di follower? I suoi video non erano certo per deboli di stomaco: ingurgitava davvero di tutto provando, clip dopo clip, qualsiasiesistente sul mercato ma anche alimenti dai colori fuori dal comune o cibi scaduti da tempo. Dalla frutta sciroppata del 1960 alla carne di manzo scaduta da decenni, da bevande el secolo scorso ad pezzi di alimenti ormai non giudicabili commestibili. E con questa ‘strategia’ era riuscito a raggiungere il successo su TikTok, con un seguito di quasi due milioni di follower. Taylor LeJeune, morto ilWaffler69 ...

ilmessaggero.it

...scatti che la ritraggono mentrecon voracità un panino di McDonald's. In tanti, sui social, hanno subito ironizzato sul fatto, chiedendosi se alla festa di Valentina ci fosse sufficiente. ...In particolare, vivevo nell' ipercontrollo dele delle emozioni , che in realtà era totale ... ad esempio ho dovuto subire un trapianto di ossa alla mandibola perchè quando non sil'... Mangia cibi scaduti e colorati per i fan, star di TikTok muore a 33 anni Waffler69 era famoso su TikTok per consumare cibo spazzatura e alimenti scaduti: è morto a 33 anni per un presunto infarto ...La star di TikTok Waffler69, nota per i suoi video virali di recensioni di cibo, è morta all'età di 33 anni. Taylor LeJeune, che aveva 1,8 milioni di follower su TikTok, ...