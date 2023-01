Manchester United | Ten Hag spinge per le cessioni | in sette alla porta

Calciomercato.com

Hanno fatto parlare le parole del centrocampista delBruno Fernandes. Dopo la vitttoria del derby contro il City, il portoghese aveva così parlato: 'L'ho già detto in passato e anche prima del match, adesso sembriamo una squadra. ...... portandola a 14 partite, e di tenere il passo con loal terzo posto in classifica, portandosi come i Red Devils a quota 38, ad una sola lunghezza dalCity. La sconfitta è una ... Man United, insiste per un obiettivo del Milan In casa Manchester United c'è voglia di 'ripulire' la rosa per consegnare a Ten Hag solo uomini totalmente adatti alla sua filosofia di gioco. Sono ben sette i calciatori da mandar via tra gennaio e l ...Gunners e Red Devil si starebbero dando battaglia per Tammy Abraham. Il calciatore però potrebbe non salutare a gennaio la capitale Arsenal e Manchester United sarebbero intenzionate a darsi battaglia ...