Mamma Adele e Giovanni a C’è posta | busta chiusa prima | risvolto positivo dopo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 15 gennaio 2023) La storia diha fatto parecchio discutere il pubblico che stava seguendo C’èper te su Canale 5 .infatti,aver ascoltato le parole dellache ha provato a spiegare i motivi per i quali ha deciso di lasciare un marito maschilista che non gradiva neppure il fatto che lei volesse lavorare e avere una sua indipendenza, non ha perdonato la suaper aver messo fine a questo matrimonio. Chiaramente non c’era nulla da perdonare, perchèavrà commesso certamente i suoi errori ma ha fatto quello che ha ritenuto giusto, per la sua vita e anche per dare un futuro diverso a suo figlio. Ma, ha scelto di credere a un’altra versione. E ha pensato per anni che sua ...