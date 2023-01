Maltempo | venti forti su gran parte dell’Italia | allerta gialla in 7 regioni

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Una perturbazione di origine nord-atlantica, in arrivo oggi sullesettentrionali italiane, porterà nei prossimi giorni condizioni di spiccato” sull’Italia. Come fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile, “l’intensa perturbazione sarà preceduta e accompagnata da un marcato rinforzo dellalazione dai quadranti occidentali che interesseranno, progressivamente, tutto il Centro-Sud edel Nord”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ...

L'avviso prevede, dalle prime ore di domani,da forti a burrasca dai quadranti occidentali ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di... si prevedono sul lazio:da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte sui crinali appenninici, e localmente su quelli litoranei. Mareggiate lungo le coste ... maltempo venti forti su gran parte della penisola BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle prime ore di domani lunedì 16 gennaio, e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla regione con ...Arriva il maltempo anche su Napoli e la Campania: e il rischio è che, soprattutto tra martedì e giovedì, possano verificarsi mareggiate anche molto violente, in particolare sul Lungomare di Napoli. Lo ...