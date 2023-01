“Mai visto nella storia” Martini affossa il Pd | il nuovo record negativo mondiale

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le primarie del Partito Democratico stanno regalando delle situazioni politiche mai viste in precedenza. A segnalare le assurdità dei dem è Fabio, giornalista de La Stampa, che interviene nel corso della puntata del 15 gennaio di Omnibus, il programma televisivo del mattino di La7 condotto da Frediano Finucci: “Una delle anomalie del dibattito congressuale del Pd è che tutta un'area, tutta la sinistra del Pd, è assolutamente agnostica e non dice come voterà. Ma guardate che questo è un fenomeno che non ha precedentidei partiti dell'Occidente. Pensate che un ex segretario come Nicola Zingaretti, un ex ministro come Andrea Orlando, un personaggio come Goffredo Bettini e personaggi che sono già rientrati nell'area Pd come Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani fino ad ora non hanno detto una parola su come voteranno ...