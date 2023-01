L' ultimo samurai | Tom Cruise | da mercenario a eroe

(Di domenica 15 gennaio 2023) L'Iris ore 21 con Tom, Ken Watanabe e Timothy Spall. Regia di Edward Zwick. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 33 minuti LA TRAMA Tomè un capitano americano nella seconda metà dell'800 che s'è dimesso dall'esercito disgustato dalle atrocità e soprattutto dall'inutilità delle guerre contro i pellerossa. Trova un impiego come "consulente militare" (diciamo pure) dell'imperatore del Giappone impegnato a sedare una rivolta di un clan didella montagna. Alla prima battaglia però il capitano è ferito e catturato. Per mesi è tenuto prigioniero in un villaggio sui monti. Finisce per affezionarsi alla popolazione del posto e a sposare la causa dei. Quando le truppe imperiali scatenano una nuova ...

