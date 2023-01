L’ultima follia di calciomercato | chi è Mudryk | mister 100 milioni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilcontinua a regalare sorprese, è stato definito un trasferimento folle dal punto di vista economico. La protagonista principale delle sessione invernale è il Chelsea, alla ricerca di rinforzi per risollevare la stagione. La classifica dei Blues è quasi drammatica, la squadra è lontanissima da qualsiasi obiettivo ambizioso. Il club ha definito un colpo di: è fatta per l’arrivo di, esterno d’attacco 22enne considerato da De Zerbi un potenziale pallone d’Oro. Il calciatore era finito anche nel mirino dell’Arsenal, ma il Chelsea è riuscito a piazzare il colpo. Arriva dallo Shakhtar e l’accordo è stato raggiunto per una cifra folle: 100di euro. Il calciatore ha firmato il contratto fino al 2030. Foto di Rodrigo Jimenez / AnsaChi è MychajloMychajlo ...

