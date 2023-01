Lucia Campoli | malore fatale a 48 anni | Su Twitter scriveva | “Amo la vita”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Terribile notizia quella che ha travolto la famiglia di. La speaker radiofonica, infatti, ci lascia a 48: ecco le sue ultime parole Non si sa mai quando si dovrà lasciare questa Terra e, proprio per questo, si dovrebbe cercare di vivere ogni momento con pienezza e allegria, proprio come se fosse l’ultimo concesso. Morta la speaker(periodicoitaliano.it) foto da Instagram @Proprio così viveva, che su Instagram si definiva insegnante di riflessologia plantare, counselor olistica e naturopata. Originaria di Veroli in provincia di Frosinone, da molti era conosciuta per essere la voce di Radio Cassino Stereo: nelle ultime ore, però, l’annuncio più brutto di ...

