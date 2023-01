L' opuscolo anti-stupro della scuola di Cividale del Friuli odora di Medioevo

Leggi su panorama

(Di domenica 15 gennaio 2023) In principio erano i jeans. Quelli che per la Corte di Cassazione, nel 1999, la ragazza non avrebbe potuto sfilarsi se non in modo consenziente, perché attillati e perché la violenza si consumò in una utilitaria condotta dal suo istruttore di guida. Le parlamentari del Popolo delle Libertà si presentarono, per protesta, in blue-jeans a Montecitorio, con cartelli che recitavano: “Jeans, alibi per lo”. E pazienza se due anni dopo la Suprema Corte tornò sui propri passi sancendo il principio esattamente opposto (anche con i jeans è violenza sessuale), il fatto è che la discussa sentenza precedente non fa altro che affermare un retro-pensiero che moltissimi coltivano in segreto ma solo i più rozzi esplicitano: quello per cui, di riffa o di raffa, quando c’è uno, in un certo qual modo la vittima se l’è cercata. La sociologia ha persino ...