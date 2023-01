Lombardia | Moratti presenta candidati sua lista civica | ' siamo a un passo dal 30%'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Ciascuno di noi sogna e merita unamigliore: un'ambizione, un desiderio, un diritto. Perché questo avvenga ci vuole la politica buona, concreta e un'amministrazione regionale efficiente. Per questo ho deciso di candidarmi alla guida della Regione. Il mio obiettivo è renderla più equa, più sicura, più competitiva. E farla diventare un punto di riferimento assoluto per salute, lavoro e qualità della vita". Così Letizia, candidatasostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della regione, aprendo il suo intervento all'Hotel dei Cavalieri di Milano, dove questa mattina hato idella sua'LetiziaPresidente'. "a undal ...

.... All'uscente Attilio Fontana , espressione del centro destra e di una sua lista civica, si aggiungono Pierfrancesco Majorino per il centro sinistra e il Movimento 5 stelle, Letizia...Un sondaggio che conferma la forza del centrodestra in, che riesce a trainare un presidente uscente poco amato. Letiziariesce a drenare molti voti dai due principali schieramenti, ...Letizia Moratti ha presentato i candidati della lista civica per le Regionali: anche Claudio Chiappucci. Martina Sassoli, guida la circoscrizione brianzola.Milano, 15 gen. (Adnkronos) – “Ciascuno di noi sogna e merita una Lombardia migliore: un’ambizione, un desiderio, un diritto. Perché questo avvenga ci vuole la politica buona, concreta e un’amministra ...