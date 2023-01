Lolita Lobosco | le indagini di una donna in cui identificarsi | intervista video con Luisa Ranieri

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Dopo il grandioso successo della prima puntata, ecco le anticipazioni della seconda di2, stasera in tv su Rai 1. Foto Duccio Giordano - Rai Che botta! I dati di ascolto della prima puntata di hanno fatto saltare mezza Rai 1 dalla sedia. 6.070.000 spettatori con lo 33,5 ...Il pensiero di rivedersi in televisione o al cinema terrorizza molti attori e molte attrici, ma non Jacopo Cullin che, ogni volta che Rai1 trasmette un nuovo episodio di, coglie l occasione per capire cosa abbia fatto bene e cosa poteva fare meglio. "Mi riguardo sempre, e posso dire che me la vivo bene. Sarà perché il personaggio è divertente, anche se ... Lolita Lobosco 2 è ancora meglio di Lolita Lobosco 1: e stasera riappare un fantasma del passato Questa sera su Rai1, dopo il successo della prima puntata della seconda stagione, ritornano in prima serata “Le indagini di Lolita Lobosco”, la ...Anticipazioni sulla puntata di oggi di Da Noi a Ruota Libera su Rai 1: ospiti di Francesca Fialdini su Rai1 di domenica 15 gennaio 2023 da Malgioglio a Spollon.