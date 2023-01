Lolita Lobosco 2 | Wonder woman o L’ultimo samurai? La tv del 15 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, domenica 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lo scammaro avvelenato”:indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato rinvenuto morto nel B&B gestito da Nunzia e Carmela. Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprire la strada ad un delitto che potrebbe avere, data la turbolenta vita condotta dalla vittima, diversi indiziati.indaga su un caso che la riguarda. Una volta scagionata, Nunzia può concedersi un po’ di tempo in compagnia di Trifone, col quale sta nascendo un’amicizia ...