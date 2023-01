Lolita Lobosco 2 | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su panorama

(Di domenica 15 gennaio 2023) Come se non bastassero le indagini complicate che deve risolvere e nuovi imprevisti lavorativi,dovrà gestire un ritorno inaspettato: nella sua vita si riaffaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora. Il fidanzamento con il giovane Danilo sopravviverà a quest'onda d'urto? Comincia così ladi2, la serie di Rai1 con Luisa Ranieri, ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi e diretta da Luca Miniero, che si conferma un grande successo: il debutto, la scorsa settimana, ha sfondato il muro dei 6 milioni di spettatori, numeri non ancora raggiunti da nessuna fiction in questa stagione. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 15 gennaio.2, le ...