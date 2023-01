(Di domenica 15 gennaio 2023) Nazisti in gran parte con il compito di 'denazificare' l'Ucraina "Indipendenti" e soggetti a "". Il leader delparamilitareha elogiato l'efficacia delle sue truppe in ...

Globalist.it

Nazisti in gran parte con il compito di 'denazificare' l'Ucraina "Indipendenti" e soggetti a "disciplina feroce". Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha elogiato l'efficacia delle sue truppe in ...... Himmler, ed è vicino al neopaganesimo russo chei Rus (scandinavi stanziati nel Medioevo ... Yevgeny Prigozhin, classe 1961, venditore di hot dog diventato ricchissimodella ... L’oligarca esalta il gruppo Wagner: “La nostra disciplina è feroce” Yevgeny Prigozhin, ha parlato dei motivi per cui i suoi combattenti sono riusciti a catturare la cittadina di Soledar, nell'est dell'Ucraina, annuncio però ancora smentito da Kiev.