Lo “scandalo” buono sul sistema delle spoglie Scrive Tivelli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Oportet ut scandala eveniant, un brocardo latino talvolta può servire, anche per chi, se cita frasi in latino o in qualche lingua straniera, traduce per il lettore. La traduzione è semplice: è opportuno che emergano scandali, o problemi, se accettiamo una traduzione meno letterale. Il problema, o lo “”, emerso negli ultimi giorni, è quello relativo allo spoils system, anzi, meglio, al. Credo di avere qualche requisito o referenza per occuparmene (a dire il vero per l’ennesima volta) visto che, sempre, facendo ricorso al latino, mi sono sentito spesso come una sorta di vox clamans in deserto (la traduzione è semplice: voce “clamante” in un deserto di voci) rispetto a questo tema. Ho provato a suonare l’allarme sin da 1998-1999, dopo che il ministro della Funzione pubblica di allora, in un ...