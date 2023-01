LIVE Virtus Bologna-Venezia | Serie A basket 2023 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNATE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Benvenuti alladi-Reyer, quindicesima giornata diA di! Le V-nere vogliono chiudere al primo posto il girone di andata per presentarsi alla Final Eight di Coppa Italia da testa dinumero uno, riscattando alstesso le quattro sconfitte consecutive tra Campionato (contro l’Olimpia Milano e Tortona) ed Eurolega (Zalgiris Kaunas ed Olympiacos Pireo). 22 sono i punti delle V-nere in classifica dopo quattordici turni disputati, mentre in Europa il bilancio è di 8-11. La Reyer, invece, sembra aver trovato un filotto positivo ...

La FeralpiSalò non approfitta del passo falso del Pordenone, fermato dalla Verona sullo 0 - ... RIVIVI IL DELLA GARA CRONACA - Gara nervosa fin da subito e non particolarmente entusiasmante. ...Francavilla), al 36 st Pierno R. (Francavilla) al 40 pt Di Noia G. (Foggia). Espulsioni: al 27 pt Cisco A. (Francavilla). Formazioni ufficiali FRANCAVILLA: Avella, Idda, ... Aggiornamenti in diretta Virtus Francavilla-Foggia. Allo Stadio Giovanni Paolo II, la Virtus Francavilla ospita il Foggia per la sfida tra ...