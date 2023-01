LIVE Virtus Bologna-Venezia 65-63 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | bolognesi nuovamente davanti | ma i veneti non mollano! Ultimi 5? decisivi

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-65 Mitchell Watt tiene a galla la Reyer, salendo a quota 15 punti segnati! 68-63 Tripla di Tornike Shengelia: +5! 65-63 Jordan Parks segna entrambi i liberi: la Reyer accorcia e torna a -2! Fallo antisportivo fischiato a Marco Belinelli! 65-61 Jordan Mickey è inarrestabile: canestro e nono punto per l’americano! +4 della Segafredo, la Reyer accusa un momento di difficoltà. 63-61 Nico Mannion da tre: nuovo sorpasso della! 60-61 1/2 per Shengelia a cronometro fermo! 59-61 Mickey prova a caricarsi la squadra sulle spalle: altro canestro e -2! 57-61 Bomba del numero 25 bianconero: 5-0 e -4 per i padroni di casa! Esplode la Segafredo Arena, con De Raffaele che interrompe il gioco per un minuto di sospensione. 54-61 Schiacciata di Jordan ...

Lo stesso discorso vale per il fanalino di coda Messina, che però ha ritrovato fiducia ed entusiasmo con il ritorno in panchina di Raciti e il conseguente successo casalingo sullaFrancavilla. ...Pallacanestro Viola -Ragusa2°Q - Fine 1°Q! - Bel primo quarto al PalaCalafiore con la Viola meritatamente avanti. Sono 8 i punti di Provenzani, 7 quelli di Davis. Ragusa trascinata ... LIVE Virtus Bologna-Venezia 26-20, Serie A basket 2023 in DIRETTA: padroni di casa in controllo, i lagunari si affidano alle triple