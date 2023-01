LIVE Virtus Bologna-Venezia 52-58 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | sorpasso degli oro-granata alla terza sirena | bolognesi in difficoltà

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-61 Jordan Mickey è inarrestabile: canestro e nono punto per l’americano! +4 della Segafredo, la Reyer accusa un momento di. 63-61 Nico Mannion da tre: nuovodella! 60-61 1/2 per Shengelia a cronometro fermo! 59-61 Mickey prova a caricarsi la squadra sulle spalle: altro canestro e -2! 57-61 Bomba del numero 25 bianconero: 5-0 e -4 per i padroni di casa! Esplode la Segafredo Arena, con De Raffaele che interrompe il gioco per un minuto di sospensione. 54-61 Schiacciata di Jordan Mickey: larisponde presente! 52-61 Bramos dall’arco sul finire dei ventiquattro secondi! L’inerzia del match è ora favorevolesquadra della Laguna! Inizia l’ultimo quarto ...

