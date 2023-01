LIVE – Virtus Bologna-Venezia 50-48 26? | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come quindicesima giornata dellaA1di. Testa a testa di altollo a chiudere il girone di andata, con le due squadre certe della qualificazione alla Coppa Italia ma alla ricerca del miglior piazzamento possibile. Quattro vittorie nelle ultime cinque per i lagunari, mentre gli uomini di Scariolo, reduci dalle feroci proteste in Eurolega, dovranno anche riscattare le due sconfitte consecutive, contro l’Olimpia Milano e Tortona. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 15 gennaio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...

OA Sport

Lo stesso discorso vale per il fanalino di coda Messina, che però ha ritrovato fiducia ed entusiasmo con il ritorno in panchina di Raciti e il conseguente successo casalingo sullaFrancavilla. ...ASCOLTA BAKERY PIACENZA -IMOLA IN DIRETTA SU RADIOSOUND Primo quarto Mladenov e Berra sono i primi marcatori del match: 2 - 2. Imola prova a scappare con Milovanovic e Magagnoli, ma Piacenza ... LIVE Virtus Bologna-Venezia 26-20, Serie A basket 2023 in DIRETTA: padroni di casa in controllo, i lagunari si affidano alle triple La sfida di campionato valida per la 15a giornata di andata di serie A tra Virtus Bologna è anche la gara che va in diretta su DMAX ed Eleven Sports alle ore 17:30, ...La Nuova Igea Virtus riparte con la vittoria sul Palazzolo (3-1) con i gol di Biondo, Medina e Isgrò, e mantiene il primato con due punti di vantaggio su Siracusa... Vai all'articolo ...