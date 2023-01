LIVE Virtus Bologna-Venezia 42-34 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | V-nere davanti di otto lunghezze all’intervallo lungo | la Reyer insegue

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo tempo, con lache dopo 20? conduce per 42-34 sulla! 42-34 Bomba di Daniel Hackett: risponde subito la! 39-34 Freeman allo scadere, -5! 39-32 Piazzato di Milos Teodosic: tornano a segnare gli emiliani! 37-32 Bomba di Derek Willis: break di 5-0 dei veneti, con Sergio Scariolo che prova ad interrompere l’inerzia favorevole chiamando time-out! 37-29 Parks corregge il tiro in contropiede di Granger: latorna sla doppia cifra di svantaggio! 37-27 Penetrazione di Tornike Shengelia: i padroni di casa rimettono dieci punti di margine sugli avversari! 35-27 Kyle Weems con un canestro ...

OA Sport

Pallacanestro Viola -Ragusa1°Q - Palla due, si parte! 17:45 - Prima partita casalinga per la Pallacanestro Viola nel 2023. Reggini in fiducia dopo due successi consecutivi, vogliosi di ...Leggi anche Calcio -- Varese -CBG in diretta Francesco Mazzoleni francesco.mazzoleni@varesenews.it Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni Abbonati a ... LIVE Virtus Bologna-Venezia 26-20, Serie A basket 2023 in DIRETTA: padroni di casa in controllo, i lagunari si affidano alle triple La sfida di campionato valida per la 15a giornata di andata di serie A tra Virtus Bologna è anche la gara che va in diretta su DMAX ed Eleven Sports alle ore 17:30, ...La Nuova Igea Virtus riparte con la vittoria sul Palazzolo (3-1) con i gol di Biondo, Medina e Isgrò, e mantiene il primato con due punti di vantaggio su Siracusa... Vai all'articolo ...