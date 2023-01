LIVE Virtus Bologna-Venezia 26-20 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | padroni di casa in controllo | i lagunari si affidano alle triple

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNAT.E LA30-27 2/2 per Mitchell Watt in lunetta:torna ad un solo possesso pieno di svantaggio! 30-25 Canestro în penetrazione di Marco Belinelli: reazione! 28-25 Taglio e schiacciata di Mitchell Watt: la Reyer rosicchia qualche punto e torna a -3! 28-23 Tripla di Jordan Parks: gli ospiti provano a rimanere a contatto! 28-20 Schiacciata di Camara su assist di Cordinier: primi due punti anche per lui! Inizia la seconda frazione! Termina il primo quarto: alla Segafredo Arena laconduce per 26-20! 26-20 Altro canestro da fuori per la Reyer con Jordan Parks: -6! 26-17 Giro perfetto in lunetta per Mannion! 24-17 Canestro da tre per Andrea De Nicolao, col fallo di Mannion! Che giocata per il playmaker reyerino, che chiude il ...